Melle. Noch immer erinnert die »Anton-Schlecker-Straße« im niedersächsischen Melle (Kreis Osnabrück) an den wegen vorsätzlichen Bankrotts zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilten Drogerieketten-Gründer. Die SPD im Ortsrat Melle-Mitte fordert nun, dass die früher zum Zentrallager des Pleitiers führende Verbindung umbenannt wird. Unterstützt wird dieser Wunsch von den Sozialdemokraten im Gesamtstadtrat. Es sei für Melle »nicht imagefördernd«, wenn das Straßenverzeichnis mit dem Namen eines verurteilten Straftäters beginnt, meinte Fraktionschef Wilhelm Hunting und erinnert: Anton Schlecker habe die Ansiedlung seines Logistikzentrums 1999 an die Bedingung geknüpft, dass die Straße dorthin nach ihm benannt wird. Das sei »in gewisser Weise schon eine Erpressung« gewesen, so Hunting gegenüber dem NDR. haju