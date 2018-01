Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. In Brandenburg hat die Sammlung und Entsorgung der Weihnachtsbäume begonnen. Allein Potsdam rechnet mit rund 45 000 Bäumen, zumeist Tannen. Gezählt habe man diese bisher nicht, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow - wohl aber gewogen: Im letzten Jahre waren es fast 100 Tonnen. Die Bäume werden in Recyclinganlagen geschreddert und danach kompostiert. Auch in anderen Städten und Landkreisen Brandenburgs werden die ausrangierten Christbäume kompostiert oder verbrannt, ergab eine Umfrage. In Cottbus, wo man etwa 45 Tonnen erwartet, wird ein Teil zu Brennholz verarbeitet. Im Barnim werden die Bäume im Holzheizkraftwerk »verstromt«, teilten die Kreiswerke mit. dpa/nd