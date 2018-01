Foto: Randersacker. Originelles Denkmal: der Badewannen-Brunnen auf dem Place de Vouvray in Randersacker im Norden Bayerns. »Balthasars Badewanne« heißt der gusseiserne, weiß-goldene Brunnen des regionalen Künstlers Matthias Braun, die an den berühmten Barockarchitekten Balthasar Neumann (1667 bis 1753) erinnern soll, der in Randersacker einen Gartenpavillon bauen ließ. Zu seinen bekanntesten Werken zählt die Würzburger Residenz, die seit dem Jahr 1981 auf der Welterbeliste der UNESCO steht. Der kleine Weinanbauort Randersacker hat rund 3400 Einwohner, der Ortskern ist nur etwa vier Kilometer von der Würzburger Innenstadt entfernt. dpa/nd Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand