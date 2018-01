Rosenthal. Die Wölfe in der Lausitz beschäftigen nun auch Sachsens Landtag. Die Bürgerinitiative für eine Begrenzung der Wolfspopulation aus Ostsachsen hat am Mittwoch ihre Petition an das Parlament in Dresden übergeben. Präsident Matthias Rößler nahm das mit mehr als 18 500 Unterschriften versehene Schreiben entgegen und reichte es an die Vorsitzende des Petitionsausschusses weiter. Zur Übergabe waren Betroffene und viele Abgeordnete gekommen. Auf der Internet-Plattform »openPetition« sprechen sich Abgeordnete für eine öffentliche Anhörung im Fachausschuss und sogar im Landtag aus. dpa/nd