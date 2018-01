Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die ersten sechs Spiegelsegmente für das größte optische Teleskop der Welt, das Extremely Large Telescope (ELT), wurden bei der deutschen Firma Schott in Mainz gegossen, wie die Europäische Südsternwarte in Garching mitteilte. 798 dieser sechseckigen Segmente mit jeweils 1,40 Meter Durchmesser und etwa fünf Zentimeter Dicke werden Teil des 39 Meter messenden ELT-Hauptspiegels sein. Das Superteleskop der Europäischen Südsternwarte wird derzeit in der chilenischen Atacama-Wüste gebaut und soll 2024 in Betrieb gehen. Der Riesenspiegel wird mehr als zehn Millionen Mal so viel Licht sammeln wie das menschliche Auge. AFP/nd