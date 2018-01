Die Jupiter-Sonde der US-Raumfahrtagentur NASA ist am 16. Dezember 2017 im Abstand eines reichlichen Erddurchmessers am Jupiter vorbeigeflogen, als ihre Kamera diese Ansicht der turbulenten Atmosphäre des Riesenplaneten einfing. Abgebildet ist eine Himmelsregion auf der nördlichen Halbkugel. Die farbige Bearbeitung der Rohbilder macht in der Struktur der Wolken das turbulente Windsystem in der Jupiteratmosphäre sichtbar. Ein Bildpunkt im Foto (Pixel) entspricht einer Ausdehnung von 9,3 Kilometern. Die Rohbilder stehen unter www.missionjuno.swri.edu/ junocam zur Verfügung. StS