Duisburg. Die Ruhrgebietsstadt Duisburg sucht in einem Pilotprojekt nach Wegen, gegen den landesweiten Mangel an Grundschulrektoren vorzugehen. Schulleiter werden dringend gesucht: An den gut 2700 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen waren zu Beginn des Schuljahres 2017/18 nach Angaben des Schulministeriums 390 Leitungen unbesetzt. »Eine gute Schule braucht eine gute Schulleitung, die die Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen von Unterricht und Schulleben steuert«, sagte der Staatssekretär im Schulministerium, Mathias Richter, am Freitag in Duisburg. Daher sei es wichtig, vakante Stellen so schnell wie möglich zu besetzen. In Duisburg sind an 10 der 75 Grundschulen die Rektorenstellen unbesetzt. Von den 63 Konrektorenstellen sind 25 vakant. dpa/nd