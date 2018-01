Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Der Film »Aus dem Nichts« des Hamburger Regisseurs Fatih Akin hat in Hollywood einen weiteren Preis gewonnen. Bei der Verleihung der Critics’ Choice Awards in der Nacht zum Freitag wurde das NSU-Drama zum besten nicht englischsprachigen Film gekürt. Akin hatte sich in der Sparte unter anderem gegen die schwedische Satire »The Square« durchgesetzt. Die meisten Trophäen räumte das Fantasy-Märchen »Shape of Water« ab: als bester Film, für die Regie von Guillermo del Toro, Szenenbild und Filmmusik.

Der Kriminalfilm »Three Billboards Outside Ebbing, Missouri«, der am Sonntag den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen hatte, holte drei Schauspiel-Auszeichnungen: für Hauptdarstellerin Frances McDormand, Nebendarsteller Sam Rockwell und für das beste Ensemble. Gary Oldman gewann mit seiner Darstellung von Winston Churchill in »Darkest Hour« nach dem Golden Globe nun auch den Kritikerpreis als bester Hauptdarsteller. dpa/nd