Athen. Aus Protest gegen geplante Einschränkungen des Streikrechts haben zahlreiche Gewerkschaften in Griechenland einen 24-stündigen Streik ausgerufen. Am stärksten betroffen war am Freitag der Bereich Verkehr. Alle Fähren von und zu den Ägäis-Inseln blieben in den Häfen. Auch im Nahverkehr gab es Probleme, etwa bei der U-Bahn und den Straßenbahnen in Athen. dpa/nd