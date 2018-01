»Wir haben Angst, vertrieben zu werden, weil wir die Mieten bald nicht mehr bezahlen können«, sagt Stefan Pfeffer. Er wohnt im Eckhaus Großgörschenstraße 8/Neue Kulmer Straße 1 in Schöneberg. Nach Angaben der Mieter wurde es für 6,2 Millionen Euro von der luxemburgischen Albert Immo zusammen mit Grizzly Immo gekauft. Nun hoffen sie, dass das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg sein Vorkaufsrecht im Milieuschutzgebiet wahrnimmt. Die Chancen sind gering, die Frist für die Geltendmachung endet bereits am 20. Januar. An den Bezirk herangetreten sind die Bewohner erst am 8. Januar. nic