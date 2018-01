Bagdad. Bei einem Selbstmordanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstag mindestens fünf Menschen getötet worden. Das Militärkommando erklärte, die Tat habe sich gegen einen Kontrollpunkt der Sicherheitskräfte in der Nähe des Aden-Platzes gerichtet. Dabei seien auch Zivilisten verletzt worden. AFP/nd