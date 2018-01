Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Erfurt. Landeswirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee soll neuer SPD-Landesvorsitzender in Thüringen werden. Der Landesvorstand schlug den 64-Jährigen am Samstag einstimmig als Kandidaten vor. Er solle am 11. März auf einem Sonderparteitag gewählt werden, sagte die Vize-Vorsitzende und Finanzministerin Heike Taubert. Sie führt die Partei, nachdem Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein das Amt zum Jahreswechsel überraschend niedergelegt hatte. Für Tiefensee spreche seine große Erfahrung, unter anderem als Wirtschaftsminister in Thüringen, sagte Taubert. Juso-Vorsitzender Oleg Shevchenko sagte, er erwarte von Tiefensee vor allem Visionen. Innenminister Georg Maier, den der bisherige Parteichef Bausewein schon als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl ausgerufen hatte, will nicht SPD-Vorsitzender werden. Er sagte am Samstag ebenso ab wie Fraktionschef Matthias Hey, dem große Chancen eingeräumt wurden. Auch der ehemalige Landtagsabgeordnete und Fraktionschef Heiko Gentzel, der vom Kreisverband Schmalkalden-Meiningen vorgeschlagen worden war, lehnte ab. dpa/nd