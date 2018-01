Nouakchott. Eine Islamistengruppe mit Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu Angriffen auf US- und französische Soldaten in Westafrika bekannt. In einer am Wochenende von der mauretanischen Nachrichtenagentur ANI veröffentlichten Mitteilung erklärte die Gruppe, sie stecke hinter einem Angriff auf eine US-Einheit in einem Dorf in Niger, bei dem vier US- und vier nigrische Soldaten getötet worden sind. Die Islamisten reklamierten zudem einen Selbstmordanschlag für sich, bei dem am Donnerstag im Norden Malis drei französische Soldaten des »Barkhane«-Einsatzes verletzt worden waren. AFP/nd