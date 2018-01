c/o

Eine 33-Jährige Deutsche mit indischen Wurzeln ist am Samstagabend beim Einkaufen in Magdeburg beschimpft und angegriffen worden. Die Frau war mit ihrem zehnjährigen Sohn unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als dieser auf verbale Beleidigungen eines fremden Mannes mit dem Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers reagierte, schlug der Täter der Frau gegen den Hals und dem Sohn ins Gesicht. Anschließend habe er den Zehnjährigen gewürgt, ehe ein Zeuge helfend einschreiten konnte. Zeugen hätten den kahlköpfigen Täter »als augenscheinlich der rechten Szene zugehörig beschrieben«, teilte die Polizei mit. epd/nd