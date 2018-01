Berlin. Nach der Forderung von US-Präsident Donald Trump, das Atomabkommen mit Iran zu verschärfen, hat die Regierung in Teheran jegliche Änderungen an dem Vertrag abgelehnt. Man akzeptiere »keine Ergänzungen zu den Vereinbarungen, sei es jetzt oder zukünftig«, erklärte das Außenministerium am Wochenende. Die Einhaltung des nach langen, zähen Verhandlungen vereinbarten Abkommens forderten auch Peking, Moskau und Paris. Das Abkommen funktioniere und Iran komme seinen Verpflichtungen vollauf nach. Russland warnte vor einem »großen Fehler«. Der französische Präsident Emmanuel Macron betonte in einem Telefongespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag »die Wichtigkeit, das iranische Atomabkommen zu bewahren«. Unterstützung bekam Trump am Wochenende lediglich von seinem israelischen Partner. Netanjahu erklärte, dass Veränderungen am Atomabkommen die Chancen für sein Fortbestehen erhöhen würden. AFP/nd Seite 8