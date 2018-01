Prag. Amtsinhaber Milos Zeman hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Tschechien klar gewonnen. Der 73-Jährige muss sich aber in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den parteilosen Chemieprofessor Jiri Drahos durchsetzen. Zeman, der sich als Zuwanderungsgegner und Freund Russlands positioniert, kam nach Auszählung praktisch aller Wahlzettel auf 38,6 Prozent der Stimmen. Der 68 Jahre alte Drahos erreichte 26,6 Prozent, gefolgt von dem früheren Botschafter in Frankreich, Pavel Fischer, mit 10,2 Prozent. Das teilte die Statistikbehörde am Samstag mit. Die übrigen sechs Kandidaten erzielten lediglich einstellige Ergebnisse. Die Beteiligung der knapp 8,4 Millionen Wahlberechtigten lag mit 61,9 Prozent ähnlich hoch wie bei der ersten Direktwahl eines tschechischen Staatsoberhaupts vor fünf Jahren. Zeman rief seine Anhänger am Wochenende zur Teilnahme an der Stichwahl am 26. und 27. Januar auf. Denn »mit der zweiten Runde fängt alles bei Null an«. Umfragen sagen dann ein ausgeglichenes Rennen voraus. dpa/nd

Seiten 4 und 7