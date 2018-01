Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Hörspiel des Jahres 2017 ist die SWR-Produktion »Coldhaven« von John Burnside. Das teilte die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste am Montag in Darmstadt mit. In dem Hörspiel geht es um den Tod zweier Jugendlicher in dem fiktiven schottischen Dorf Coldhaven. Die Regie führte Klaus Buhlert, die Dramaturgie oblag Manfred Hess. Die Preisverleihung findet am 24. Februar im Frankfurter Literaturhaus statt.

Die schottische Märchen- und Sagenwelt sei an diesem Ort sehr lebendig, aber auch soziale Vorurteile, hieß es im vergangenen Februar, als »Coldhaven« zum Hörspiel des Monats gekürt wurde. Die Jury lobte zugleich die poetische, berührende Sprache und überzeugende Umsetzung des Stoffs. Der Originaltext von Burnside war von Klaus Buhlert und Bernhard Robben aus dem Englischen übersetzt worden. epd/nd