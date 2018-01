Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Frühes Aus: Auch Venus Williams verlor ihr Erstrundenspiel. Foto: dpa/Joe Castro

Es ist noch nicht so lange her, da kam das US-Tennis ganz gut ohne seinen Superstar aus. Serena Williams lag in den Wehen, dennoch dominierten ihre Landsfrauen die Szenerie. Angeführt von Schwester Venus zogen vier Spielerinnen beim Heim-Grand-Slam in New York ins Halbfinale ein. Der Titel ging an Sloane Stephens, die Tenniswelt in den USA konnte kaum schöner sein.

Vier Monate später kümmert sich Serena Williams im heimischen Florida hauptsächlich um Tochter Alexis Olympia und fehlt am anderen Ende der Erde an allen Ecken und Enden. Am ersten Turniertag der Australian Open erlebten die US-Spielerinnen ein Debakel. Erst scheiterte Sloane Stephens, dann Venus Williams und zuletzt Coco Vandeweghe. Neun Spielerinnen traten an, acht flogen raus, zudem erwischte es bei den Männern die Topspieler Jack Sock und John Isner. Ein denkwürdiger Tag.

Vorjahresfinalistin Venus Williams unterlag der Schweizerin Belinda Bencic 3:6, 5:7. Vandeweghe, Halbfinalistin 2017 in Melbourne und Flushing Meadows, konnte grippegeschwächt beim 6:7, 2:6 gegen Timea Babos aus Ungarn kaum etwas ausrichten. Und Stephens setzte ihre schwarze Serie fort, als sie auch ihr achtes Match nach dem Triumph von New York mit 6:2, 6:7, 2:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai verlor.

Ausgerechnet der Ältesten des amerikanischen Trios setzte ihre Niederlage später am heftigsten zu. Venus Williams reagierte schmallippig mit äußerst kurzen und wenige aussagekräftigen Erklärungen. Die 37-Jährige wisperte kaum noch hörbar vor sich hin: »Ich habe nicht so schlecht gespielt. Es hat einfach nicht geklappt.«

Stephens versuchte es dagegen mit Galgenhumor: »Irgendwann schlage ich schon wieder jemanden.« Es sei für sie keine harte Zeit, »es ist eine Erfahrung«. Sie habe gelernt, nicht in Panik zu geraten. Es hörte sich an wie ein guter Ratschlag für das gebeutelte US-Tennis. Bald kommt Serena Williams zurück - und die Tenniswelt sieht wieder anders aus.

Den deutschen Frauen, die ihre Krise hinter sich gelassen haben, bescherte Julia Görges einen guten Auftakt. Sie feierte - quasi als Gegenentwurf zu Stephens - ihren 15. Erfolg in Serie. Und wie sollte es an einem solchen Tag anders sein: Görges gewann gegen eine Amerikanerin. 6:4, 6:4 besiegte die 29-Jährige aus Bad Oldesloe Sofia Kenin, bevor auch Mona Barthel (Neumünster) durch ein 6:4, 7:5 gegen Monica Niculescu aus Rumänien ebenfalls in die zweite Runde einzog. SID/nd