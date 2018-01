Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Malereien, Grafiken und Skulpturen, Fotografien und Texte zeigen ein anderes Kapital: den Reichtum an Kunst und Sinnstiftendem, an Kultur und Menschlichkeit. Dieser »soziale Humus« der Gesellschaft ist das Gegengewicht zur Vermessbarkeit und Ökonomisierung des heutigen Lebens. 26 Frauen der GEDOK Brandenburg - Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden e.V. - fragen nach einem Kapital jenseits von Geld, von materiellen oder digitalen Gütern. Ihre Antworten sind in der Ausstellung »Das andere Kapital« zu sehen, die in der Lobby des Potsdamer Landtages gezeigt wird. Die 1994 gegründete GEDOK Brandenburg entwickelte sich zur größten Künstlerinnenorganisation in den neuen Bundesländern. Im GEDOK-Haus mit der Galerie »Kunstflügel« in Rangsdorf finden Ausstellungen, Konzerte und Lesungen, Schreib- und Kinderkunstwerkstätten, Workshops und Diskussionen statt.

»Das andere Kapital« ist als erste von insgesamt drei großen Kunstausstellungen des Landtages im Jahr 2018 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zu den Führungen am 30.1. und 9.2. jeweils 15 Uhr, am 21.2. und 21.3. jeweils 10 Uhr können sich Interessierte unter der Nummer (033 708) 70 733 anmelden. nd