Foto: nd/David König

»Zur Pressefreiheit gehört auch die Freiheit zur Kritik an der Presse.«

Daniela Dahn

»Lügen die Medien?« – mit dieser Frage beschäftigte sich am 15. Januar der nd-Literatursalon. Irmtraud Gutschke lud Daniela Dahn zu einer Diskussion und Gespräch über Medienmacht in einem kapitalistischem Gesellschaftssystem. Mehr als 100 Leserinnen und Leser des »nd« folgten einer angeregten Debatte und beteiligten sich im Anschluss an der Diskussion.

Der nächste Literatursalon findet am 12. März 2018 um 18 Uhr statt. Thema dieses Mal ist »Russland und der Westen«, zu Gast wird der nd-Russlandexperte Klaus-Joachim Herrmann sein. Alle Infos hier