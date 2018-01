Wer in diesem Jahr ins benachbarte Österreich oder die Schweiz fährt, muss sich auf geringfügig höhere Preise für das »Pickerl« einstellen. Foto: dpa/Tobias Hase

Mit Beginn des Jahres 2018 passen beide Alpenländer ihren Tarif für die Autobahnbenutzung leicht an. Während Österreich künftig ein wenig mehr von den Autofahrern verlangt, senken die Eidgenossen den Preis für das »Pickerl« geringfügig.

So verteuert sich in Österreich die Jahresvignette um 90 Cent auf nunmehr 87,30 Euro, in der Schweiz kommt die Autobahnbenutzung etwas günstiger. Das Alpenland verlangt für die stets ein Jahr gültige Vignette 2018 nur noch 35,75 Euro. Das 75 Cent weniger als bisher.

Österreich bietet zudem auch wieder eine Vignette für zwei Monate an. Sie kostet mit 26,20 Euro 30 Cent mehr als bisher. Das Zehn-Tages-Ticket für Kurzurlauber ist für 9 Euro zu haben und verteuert sich damit um 10 Cent.

Auch Motorradfahrer müssen in Österreich 2018 tiefer in die Tasche greifen: Die Jahresvignette kostet nun 34,70 Euro (plus 30 Cent), die Zwei-Monats-Vignette 13,10 Euro (plus 10 Cent) und die Zehn-Tages-Vignet...