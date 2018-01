Im Flughafen von Frankfurt am Main leben rund 200 Wohnungslose

Zeppelinheim. Umweltaktivisten haben im Treburer Oberwald nahe dem hessischen Zeppelinheim ein Protestcamp eingerichtet und Bäume besetzt. Sie befürchten, dass der Forst für einen Autobahnanschluss weichen soll. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte dies angekündigt. Bis zu 150 Personen kamen zeitweise im Wald zusammen. Das Umweltschutz-Netzwerk »Robin Wood« und lokale Bürgerinitiativen beteiligen sich an den Aktionen. Anwohner des Flughafens und Umweltaktivisten hatten zuletzt 2009 gegen den Bau einer Landebahn im Forst protestiert. nd

Keeanga-Yamahtta Taylor über Kämpfe in den USA

»Sichere« Messengerdienste sind zu einem wichtigen Werkzeug organisierter Proteste in Iran geworden

