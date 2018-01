c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

In Berlin und Brandenburg gibt es mittlerweile 118 Biosupermärkte. Marktführer ist die Bio Company mit 48 Filialen, gefolgt von denn's Biomarkt (36 Filialen), Alnatura (18 Filialen) und LPG (8 Filialen).

Zur Jahrtausendwende waren Biosupermärkte eine Ausnahmeerscheinung, im Jahr 2006 hatte ihre Zahl noch unter 20 gelegen.

Im vergangenen Jahr eröffneten zehn neue Biosupermärkte, im laufenden Jahr sollen voraussichtlich zehn weitere hinzukommen.

Die Biomanufaktur Havelland, der größte regionale Erzeuger von Biowurst und Biofleischwaren, konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr von 8,7 Millionen Euro auf 10,2 Millionen Euro steigern.

Die für den Verbraucherschutz mit zuständige Berliner Senatsjustizverwaltung engagiert sich dafür, das Kopenhagener Beratungsmodell »Haus of Food« auf Berlin zu übertragen. In der dänischen Hauptstadt war es den 35 Mitarbeitern des Hauses gelungen, den Bioanteil in Schulküchen und Kantinen kostenneutral auf über 90 Prozent zu steigern. Höhere Ausgaben für Biozutaten wurden etwa durch die Reduzierung des Fleischkonsums ausgeglichen. af