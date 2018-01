Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Neun von zehn Pflegekräften glauben, die Pflege habe in der Politik nur einen geringen Stellenwert. Das geht aus dem »Care Klima Index 2017« im Auftrag des Deutschen Pflegetags hervor. Die Umfrage soll künftig regelmäßig die Stimmung in der Branche ermitteln. Als größtes Problem sehen 80 Prozent der Pflegekräfte die mangelnde Personalausstattung in Kliniken, Pflegeheimen und -diensten an. Auch 72 Prozent der Ärzte, die mit Pflegenden zusammenarbeiten, sagen, es fehle Personal. Bei knapp 60 Prozent der Pflegenden machen sich die Verbesserungen durch die Pflegereform im Berufsalltag noch nicht bemerkbar. Nur 15 Prozent der Befragten beurteilen die Versorgung als hochwertig. epd/nd