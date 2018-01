London. Von Umweltrisiken und Cyberangriffen geht einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) zufolge heutzutage die größte Gefahr für die Welt aus. Dabei stellten extreme Wettereignisse das größte Einzelrisiko dar. Zunehmend an Bedeutung gewännen Cyberattacken, auch aufgrund geopolitischer Reibungen. Zudem seien Firmen und Einzelpersonen immer stärker von Technologie abhängig. Indes sehen die WEF-Autoren das wirtschaftliche Risiko 2018 geringer ausgeprägt. dpa/nd

