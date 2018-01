Genf. Ferrero übernimmt das Süßwarengeschäft des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé in den USA. Der Verkauf an den italienischen Süßwarenriesen werde bis Ende März abgeschlossen, teilte Nestlé mit. Ferrero zahlt demnach 2,8 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) in bar und steigt zur Nummer drei auf dem US-Süßwarenmarkt auf. Nestlé-Chef Mark Schneider erklärte, der Verkauf ermögliche seinem Konzern eine Weiterentwicklung in anderen Bereichen. 2017 hatte Ferrero bereits die US-Konkurrenten Ferrara Candy Company und Fannie May übernommen. AFP/nd