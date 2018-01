Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Der Landesverband der Brandenburger Linkspartei soll in Zukunft von einer weiblichen Doppelspitze geleitet werden. Diesen Vorschlag unterbreitete am Mittwoch der derzeitige Landesvorsitzende und Finanzminister Christian Görke seiner Partei. Er selber bewerbe sich nicht mehr als Landeschef, erklärte Görke dem »neuen deutschland«. Stattdessen sollen Sozialministerin Diana Golze und die Geschäftsführerin des Landesverbandes, Anja Mayer, künftig eine Doppelspitze bilden. »Die Zukunft Brandenburgs ist weiblich und die der LINKEN erst recht«, sagte Görke. Der Vizeregierungschef und Finanzminister informierte am Nachmittag die Presse über die vorgeschlagenen Personalien. Ein Landesparteitag am 17. März muss dann die neuen Vorsitzenden wählen. Der Stabwechsel an der Spitze der Partei hatte sich bereits seit Längerem abgezeichnet. 2019 sind in Brandenburg Landtagswahlen angesetzt. Zuletzt lag die LINKE mit 17 Prozent auf dem vierten Platz hinter SPD, CDU und der AfD. af Seite 12