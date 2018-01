Foto: Dresden. Zwei Mitarbeiter von Sachsenforst begutachten in einem Waldstück bei Dresden Einzelstämme: Mit dem Verkauf von wertvollem Holz aus Staats-, Kirchen-, Kommunal- und Privatwald hat der Staatsbetrieb Sachsenforst mehr als 370 000 Euro eingenommen. Insgesamt wurden am Mittwoch während einer Auktion 725 Einzelstämme von 23 unterschiedlichen Baumarten angeboten, wie der Staatsbetrieb mitteilte. Der wertvollste Einzelstamm sei in diesem Jahr ein Berg-Ahorn aus dem Staatswald im Forstbezirk Bärenfels, Revier Tharandt, gewesen. 3903 Euro oder 1414 Euro je Kubikmeter habe ein Käufer aus Nordrhein-Westfalen für das Prachtstück gezahlt. dpa/nd Foto: dpa/Sebastian Kahnert