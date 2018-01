Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Brüssel. Die EU-Kommission sieht Fortschritte im Kampf gegen faule Bankkredite. Bis Juni 2017 sei der Anteil solcher Kredite bei den Finanzhäusern binnen eines Jahres von 5,6 auf 4,6 Prozent gefallen, teilte die Behörde mit. Insgesamt seien dies 950 Milliarden Euro. Die Lage in den 28 Mitgliedstaaten ist unterschiedlich: Den höchsten Anteil verzeichnete mit 46,9 Prozent Griechenland. Es folgen Zypern (33,4 Prozent), Portugal (15,5 Prozent) und Italien (12,2 Prozent). In allen vier Ländern sank der Anteil aber. In Deutschland lag die Quote mit 2,3 Prozent unter dem EU-Schnitt. Anstiege wurden nur in Kroatien (11,7 Prozent) und Lettland (5,9 Prozent) verzeichnet. AFP/nd