Dubai. Die Zukunft des größten Passagierflugzeugs der Welt, des Airbus A380, ist gesichert: Die Fluggesellschaft Emirates hat 36 der doppelstöckigen Maschinen beim europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern geordert, wie Emirates am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich demnach um 20 feste Bestellungen und 16 Optionen. Der Wert der neuen Order nach Listenpreisen liegt bei 16 Milliarden US-Dollar. Der Auftrag bedeutet faktisch die Rettung für das Modell, über dessen Produktionsstopp spekuliert wird. dpa/nd

