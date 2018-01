Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Paris. Die USA dürften in diesem Jahr Schätzungen zufolge dank Fracking eine Rekordmenge an Öl fördern. Die US-Ölproduktion könne 2018 zehn Millionen Barrel pro Tag übersteigen und damit den zweitgrößten Ölproduzenten Saudi-Arabien überholen, wie die Internationale Energie-Agentur (IEA) am Freitag mitteilte. Sogar mit dem Spitzenreiter Russland könnten die USA demnach in Konkurrenz treten. In ihrem monatlichen Bericht zur Ölförderung machte die IEA die Entwicklung aber auch davon abhängig, ob Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion weiter begrenzen. Die USA profitieren von den gestiegenen Ölpreisen. Dadurch ist es für Fracking-Unternehmen aus den USA attraktiver geworden, Ölbohrungen zu intensivieren. AFP/nd