Serienkiller www.dasND.de/serienkiller Grafik: 123rf/Tijana Nikolovska, nd

Die Berge haben fürs Fernsehen seit jeher eine fast mythische Bedeutung. Prüfung und Erlösung, Werden und Vergehen, Glück und Unglück lauern darin oft Fels an Fels, denen die Dunkelheit eine Nacht von unvergleichlicher Tiefe verleiht. Ansonsten aber taucht sie die Sonne in ein Licht, das es nur gibt, wo der Himmel dem Boden so nah ist wie sonst nirgends auf Erden. Zwischen Colorado und Utah zum Beispiel, wo sich die Rocky Mountains langsam der Ebene zuneigen. Für einen Virtuosen imposanter Stimmungsschwankungen wie Steven Soderbergh könnte diese Kulisse kaum passender sein.

Opfer ihres Narzissmus’: Olivia Lake (Sharon Stone, li.) Foto: HBO

In seiner HBO-Serie »Mosaic« nämlich verpflanzt der Regisseur eine Kommune reicher Kunstmäzene hoch ins Gebirge. Dass all die extravaganten Bergvillen das Naturschauspiel ringsherum vor allem als Bühnenbild ihrer Eitelkeit nutzen, verleiht dem Begriff »High Society« dabei sehr buchstäbliche Wirkung. Eine dieser kultivierten Großstadt-Snobs ist die bildschöne, aber sichtbar alternde Olivia Lake (Sharon Stone). Den verblassenden Ruhm ihrer kommerziellen Glanzzeit kompensiert die einst erfolgreiche Buchillustratorin mit Charity-Veranstaltungen und jungen Männern - bis sie einem davon zum Opfer fällt.

Für den Mord wird zwar ihr aktueller Galan verurteilt. Doch auch ohne den Wechsel von Vor- und Rückblenden ist früh klar, dass der undurchsichtige Eric (Frederic Weller) womöglich zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Als der Fall vier Jahre später neu aufgerollt wird, gerät daher das halbe Umfeld der Toten ins Visier, darunter nicht nur Olivias attraktiver Protegé Joel (Garrett Hedlung), sondern sogar der Gärtner. Sie alle bilden ein schlüssiges Panoptikum sozialer Schichtungen.

Im Zentrum dieser versiert inszenierten, atmosphärisch dichten Geschichte steht allerdings jemand anderes: Sharon Stone, die das Mordopfer spielt. Ein Vierteljahrhundert nach »Basic Instinct« hat die Ausstrahlung der Schauspielerin auch mit 60 kaum an Erotik verloren. Eindrücklicher ist jedoch, wie sie das Selbstbewusstsein des früheren Kunststars mit fast kindlicher Unsicherheit über ihre Wirkung auf die Gegenwart flankiert. Das macht »Mosaic« zu dem, was aus deutscher Produktion noch immer selten ist: unergründlich zu sein - und das ohne Effekthascherei.

Der Titel allerdings hat nur am Rande mit dem Mosaik einer Handlung zu tun, das es nun zu ergründen gilt. Er rührt auch daher, wie sie Steven Soderbergh zunächst verabreicht hat. Für stolze 20 Millionen Dollar Produktionskosten nämlich war die Serie zunächst eine Apple-App, auf der man 15 Module halbstündiger Sequenzen aus wechselnder Perspektive diverser Protagonisten selbstständig zusammenfügen und so eine völlig eigene Story erfinden konnte. Soderbergh selbst nannte das interaktive Fernsehexperiment nach dem Buch von Ed Solomon vorab »Höhlenmalerei«, weil sich die Zuschauer ihren Thriller quasi im Flackerlicht des Undurchdringlichen vorantasten zu etwas, das die »FAZ« seinerzeit als »Director’s Cut zum Selbermachen« bezeichnete.

Der allerdings funktionierte scheinbar nur mäßig, die Resonanz blieb vergleichsweise gering. Dass HBO aus den nahezu acht Stunden Bastelmaterial nun (für Sky) einen fünfstündigen Sechsteiler mit vorgegebener Dramaturgie gemacht hat, zeigt daher zweierlei: Das Publikum ist vielleicht doch noch nicht reif für interaktive Autonomie. Und so wahnsinnig viel Überschussmaterial ist am Ende gar nicht gestrichen worden. Für eine Serie, die nicht brillant, aber sehr sehenswert ist. In einer Bergwelt, die viel zu schön zum Sterben ist.

Ab dem 22. Januar auf Sky (Originalfassung), ab 14. Februar in deutscher Synchronisation.