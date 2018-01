Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Auch zwei Jahre nach dem großen Zustrom von Flüchtlingen brauchen junge Migranten an den Schulen in Brandenburg noch viel Unterstützung. Zwar haben die meisten Kinder und Jugendlichen in den Vorbereitungsgruppen inzwischen ausreichend Deutsch gelernt, brauchen aber noch weitere Unterstützung in Förderkursen. Nach Angaben des Bildungsministeriums hat sich die Zahl der Schüler mit Eingliederungsbedarf von 780 im Schuljahr 2010/11 auf derzeit 8804 erhöht. »Auch wenn der Zustrom von Flüchtlingen abnimmt, hat die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an unseren Schulen weiterhin eine hohe Priorität«, sagt Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). dpa/nd