Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt als Kölner »Tatort«-Kommissare haben die TV-Konkurrenz am Sonntagabend alt aussehen lassen. Im Schnitt 11,52 Millionen Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr ihren jüngsten Fall »Bausünden«. Der Marktanteil lag bei starken 31,6 Prozent. Überdurchschnittlich war nach der Entscheidung beim SPD-Parteitag zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen auch das Interesse an der »Tagesschau«: Allein im Ersten hatten um 20 Uhr 9 Millionen dafür eingeschaltet (25,0 Prozent), in allen Programmen sogar 13,42 Millionen (38,6 Prozent). dpa/nd