San Francisco. Der weltweit größte Onlinehändler Amazon hat am Montag einen Supermarkt ohne Kassen und Kassierer eröffnet. Die Kunden können durch den 170 Quadratmeter großen Laden in Seattle spazieren, sich die gewünschten Waren in ihre Taschen füllen und den Supermarkt, ohne Schlange an einer Kasse zu stehen, wieder verlassen. Sie bezahlen per App - registriert, gewogen und abgerechnet werden ihre Einkäufe demnach von Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz. Amazon wollte den Supermarkt schon längst eröffnen, bei Tests zeigten sich allerdings technische Probleme. AFP/nd