c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

San Francisco. Der US-Chiphersteller Intel hat vor »unvorhersehbaren« Problemen durch Updates gewarnt, die die bekannt gewordene Sicherheitslücke in Millionen Computerprozessoren stopfen sollen. Die Updates könnten bei einigen Prozessortypen zu einer höheren Zahl an Computerneustarts und unberechenbarem Verhalten der Rechner führen, erklärte Intel-Manager Navin Shenoy am Montag. Intel riet Herstellern, Cloud-Anbietern und Nutzern, gegenwärtige Updateversionen nicht aufzuspielen.

Weitere Details würden im Laufe der Woche erwartet, so Intel. »Wir rufen unsere Partner in der Industrie auf, ihre Anstrengungen auf frühere Update-Versionen zu konzentrieren, so dass wir die Veröffentlichung beschleunigen können«, schrieb Shenoy.

Anfang Januar war bekannt geworden, dass Prozessoren von Intel sowie Chips der Hersteller AMD und ARM betroffen sind. Durch die Schwachstelle ist es möglich, sensible Informationen wie Passwörter, Verschlüsselungen oder Daten auszulesen. Intel erklärte daraufhin, es arbeite gemeinsam mit AMD und ARM daran, einen industrieweiten Ansatz zur schnellen und konstruktiven Lösung des Problems zu entwickeln.

Nach der Entdeckung der Sicherheitslücke und angesichts möglicher Sammelklagen erklärte Konzernchef Brian Krzanich, bislang deute nichts darauf hin, dass es zu Datenverlust gekommen sei. Sicherheitsexperten befürchten indes, dass ungeachtet funktionsfähiger Updates noch längere Zeit verwundbare Systeme im Umlauf sein könnten - etwa weil nicht alle Rechner oder Smartphones mit aktuellen Betriebssystemversionen ausgestattet seien. AFP/nd