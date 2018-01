Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Filme »Shape of Water«, »Dunkirk«, »Lady Bird« und »Three Billboards Outside Ebbing, Missouri« gehen ins Rennen um den Oscar als bester Film. Die Werke gehören zu den insgesamt neun Anwärtern für den wichtigsten Filmpreis der Welt. Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag mit.

Als beste Hauptdarsteller sind neben Gary Oldman (»Churchill«) Timothée Chalamet (»Call Me By Your Name«), Daniel Day-Lewis (»Der seidene Faden«), Daniel Kaluuya (»Get Out«) und Denzel Washington (»Roman J. Israel, Esq.«) nominiert. Als beste Hauptdarstellerin gehen Frances McDormand (»Three Billboards Outside Ebbing, Missouri«), Meryl Streep (»Die Verlegerin«), Sally Hawkins (»Shape of Water«), Margot Robbie (»I, Tonya«) und Saoirse Ronan (»Lady Bird«) ins Rennen. In der Kategorie Regie haben Christopher Nolan (»Dunkirk«), Guillermo del Toro (»Shape of Water«), Greta Gerwig (»Lady Bird«), Jordan Peele (»Get Out«) und Paul Thomas Anderson (»Der seidene Faden«) Chancen auf eine Auszeichnung.

Die Oscar-Hoffnungen von Fatih Akin sind derweil geplatzt: Sein Drama »Aus dem Nichts« wurde nicht in der Kategorie bester fremdsprachiger Film berücksichtigt, stattdessen aber »A Fantastic Woman« (Chile), »The Insult« (Libanon), »The Square« (Schweden), »Loveless« (Russland) und »On Body And Soul« (Ungarn). Agenturen/nd