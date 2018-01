Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Wegen der hohen Sitzplatznachfrage in den Zügen auf der neuen Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München erweitert die Deutsche Bahn ihr Angebot beim nächsten Fahrplanwechsel im Dezember. Die Sprinterverbindungen sollen von drei auf fünf pro Tag und Richtung aufgestockt werden, kündigte Bahn-Chef Richard Lutz am Montag an. Das bedeute rund 3000 Sitzplätze zusätzlich. Im ersten Monat nach Inbetriebnahme der Strecke verzeichnete die Bahn einen Rekord: 2,4 Mal so viele Fahrgäste waren zwischen Berlin und München unterwegs wie im Vorjahreszeitraum. Täglich fahren 35 ICEs über die 623-Kilometer-Trasse. AFP/nd