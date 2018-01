Potsdam. Arthur Wagner, Mitglied im AfD-Landesvorstand, ist zum Islam konvertiert. »Die Partei hat damit kein Problem«, sagte Parteisprecher Daniel Friese am Dienstag. Zuvor hatte der »Tagesspiegel« darüber berichtet. In der AfD-Bundespartei gebe es Interessengemeinschaften für Muslime, Christen oder Homosexuelle, sagte Friese. Wagner selbst wollte sich laut »Tagesspiegel« nicht zu seinem Schritt äußern. »Das ist meine Privatsache«, sagte er. Im AfD-Landesvorstand ist er einer von sechs Beisitzern. Im Kreisverband Havelland ist der Russlanddeutsche Vizevorsitzender. Die AfD sorgt immer wieder mit islamfeindlichen Äußerungen für Schlagzeilen. Sie protestiert gegen die angebliche Islamisierung Deutschlands. dpa/nd

