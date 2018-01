Eine 52-jährige Fahrradfahrerin ist in Schöneberg bei einem Unfall mit einem Lastwagen getötet worden. Die Frau wurde am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr von dem Laster der nach rechts abbog, angefahren. Der Lkw-Fahrer kam von der Kolonnenstraße und wollte in die Hauptstraße fahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Frau war das erste Todesopfer im Straßenverkehr in diesem Jahr. dpa/nd