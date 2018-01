Brüssel. Der US-Chiphersteller Qualcomm soll in Europa wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln 997 Millionen Euro zahlen. Der Konzern habe »Milliarden von US-Dollar an Apple gezahlt, damit Apple nicht bei der Konkurrenz kauft«, sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Konkurrenten seien über fünf Jahre lang vom Markt für LTE-Basisband-Chipsätze ausgeschlossen worden. Qualcomm sieht sich mit einem feindlichen Übernahmeversuch des US-Rivalen Broadcom konfrontiert. Zudem liefert sich der Konzern einen Rechtsstreit mit Apple. dpa/nd

Sachsen: Spieleinsatz bei offiziellen Anbietern sinkt - immer mehr Geld fließt in den Schwarz- und Graumarkt

