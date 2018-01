Stuttgart. Chinesische Investoren haben 2017 eine neue Rekordsumme für Firmenübernahmen und -beteiligungen in Deutschland ausgegeben. Die Zahl der Übernahmen ist im Vergleich zu 2016 zwar gesunken, doch gaben die Chinesen mehr Geld aus. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Demnach investierten chinesische Firmen 2017 13,7 Milliarden Dollar (knapp 11,2 Milliarden Euro) in 54 Firmenkäufe oder Beteiligungen. 2016 waren es 68 Deals für eine gute Milliarde Dollar weniger gewesen. dpa/nd

