Frankfurt (Oder). Der Fahrer des im September auf der Autobahn A 12 in Richtung Berlin gestoppten Schleuser-Lkw mit 51 Flüchtlingen kommt vor Gericht. Die Anklage wurde zur Hauptverhandlung zugelassen, teilte das Amtsgericht Frankfurt (Oder) mit. Prozessbeginn ist am 20. Februar. Bei der Kontrolle des in der Türkei zugelassenen Lkw hatten Bundespolizisten auf der verschlossenen Ladefläche Kinder, Frauen und Männer aus dem Irak und einen jungen Syrer entdeckt. Dem 46-jährigen türkischen Fahrer wirft die Staatsanwaltschaft das Einschleusen von Ausländern vor. dpa/nd