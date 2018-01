Foto: Lübeck. Schief, trutzig, weithin bekannt: das Holstentor in Lübeck (Schleswig-Holstein). Das Wahrzeichen der Hansestadt, die in diesem Jahr ihr 875. Stadtjubiläum feiert, wäre im 19. Jahrhundert fast der Verkehrsplanung zum Opfer gefallen: Es stand einer neuen Eisenbahntrasse im Weg. Erst nach Bürgerprotesten wurden die Pläne geändert. Seit 1950 befindet sich in den Räumen des Holstentores das Stadtgeschichtliche Museum. Zum Jubiläum sind in Lübeck über das ganze Jahr verteilt mehr als 100 Veranstaltungen geplant - vom Vortrag über Ausstellungen bis zum Hanse-Kulturfestival. Sogar eine eigens komponierte Jubiläumsoper soll aufgeführt werden. dpa/nd Foto: dpa/Markus Scholz