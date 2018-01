c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Woody Allen stapelt gern tief. Der für seine Begabung im Schreiben von Dialogen gefeierte Hollywoodstar sagte in einem der vielen Interviews zu einem aktuellen, leider nicht allzu gelungenen Film »Wonder Wheel«, er wäre gern ein großer Schriftsteller. So wie Anton Tschechow. »Bei ihm«, meint Allen, »sitzen Leute stundenlang an einem Tisch und unterhalten sich. Trotzdem wird es niemals langweilig. Das kann nur ein solches Genie.«

Zu den meistgespielten Stücken dieses Genies gehört »Drei Schwestern«, das Drama um Irina, Mascha und Olga, die sich nach Moskau zurückwünschen. Das Theaterforum Kreuzberg zeigt ab Freitag eine Inszenierung des Werkes, das seit seiner Uraufführung im Jahr 1901 immer wieder die Grundlage erfrischend kontroverser Aufführungen gewesen ist. cba Foto: Jochen Manz

»Drei Schwestern« von Anton Tschechow, mit Stefanie Schuster, Lilith Weber und Johanna-Magdalena Schmidt (Foto). Vorstellungen am Freitag, Samstag und Sonntag (jeweils um 20 Uhr) im Theaterforum Kreuzberg, Eisenbahnstraße 21