Potsdam. Die Stadt Frankfurt (Oder) buhlt um den künftigen Sitz des Landesrechnungshofs. Die Stadt sei verkehrstechnisch gut angebunden, habe geeignete Immobilien und die Europa-Universität Viadrina könne auch langfristig den Arbeitskräftebedarf sichern, erklärte Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) am Freitag. »Ich stehe persönlich für weitere Gespräche und die notwendige Unterstützung zur Verfügung.« Am Vortag hatte schon die Stadt Cottbus ihr Interesse bekundet. Hintergrund ist, dass der Rechnungshof wegen möglicher Platzprobleme nach der Wahl 2019 das Landtagsgebäude in Potsdam verlassen muss. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben hatte vorgeschlagen, bei einem ohnehin anstehenden Umzug dann auch gleich die Regionen zu stärken. dpa/nd