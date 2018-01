Foto: photocase/Christian Gode

Was kostet ein Big Mac? Die Antwort auf diese Frage fällt von Land zu Land erstaunlich unterschiedlich aus: In Polen kostet das Frikadellenbrötchen der amerikanischen Fastfood-Kette McDonald’s umgerechnet rund 2,70 Dollar, in den Vereinigten Staaten jedoch fast das Doppelte, nämlich 5,30 Dollar. Wirtschaftswissenschaftler leiten daraus ab, dass die US-Währung überbewertet ist. Steht also ein Kurswechsel bevor, der den Dollar und damit das Weltwährungssystem abstürzen lässt?

Für diese These taugt der Big Mac, der als Menetekel am Himmel der Währungshüter in Washington, Frankfurt und Peking aufscheint, durchaus. Kostet der Big Mac in einem Land deutlich mehr als in den USA, dann gilt die Währung gegenüber dem Dollar als überbewertet; kostet er weniger, als unterbewertet. Die meisten Währungen, darunter Euro und Pfund, sind demnach gegenüber der US-Währung unterbewertet. »Das heißt«, folgern die Analysten der französischen Großbank B...