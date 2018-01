Auch der Norddeutsche Rundfunk prüft derzeit, ob sich in den Produktionsunterlagen Hinweise auf entsprechendes Verhalten Wedels finden lassen. dpa/nd Kommentar Seite 2

Die damals für die SR-Serie engagierte Schauspielerin Esther Gemsch hatte in der Wochenzeitung »Die Zeit« einen mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch geschildert, bei dem Wedel sie 1980 gewürgt haben soll. Sie habe dabei Verletzungen erlitten, weshalb sie ihre Rolle nicht habe weiterspielen können. Ihre Vorwürfe waren auch in einem internen Bericht des SR festgehalten worden. Dem »Zeit«-Bericht zufolge hatte Wedels damaliger Anwalt die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Dreharbeiten gingen mit Schauspielerin Ute Christensen weiter, die nach eigener Aussage von Wedel sexuell belästigt, schikaniert und gedemütigt worden sei.

Nach Missbrauchs- und Belästigungsvorwürfen gegen den Regisseur Dieter Wedel sichten mehrere Fernsehsender ihre Archive nach frühen Hinweisen auf mutmaßliche sexuelle Übergriffe. So will der Saarländische Rundfunk (SR) die eigene Reaktion auf 1981 erhobene Vorwürfe umfassend aufarbeiten. Die Spitze des Senders habe eine »Task Force« gebildet, teilte der SR mit. Das Gremium habe die Akten von damals bereits einmal gesichtet. Es geht um Dreharbeiten für die Fernsehserie »Bretter, die die Welt bedeuten«, die von der damaligen SR-Tochterfirma Telefilm Saar (TFS) produziert wurde. »Schon jetzt steht fest, dass sich die TFS und der SR 1981 nicht richtig verhalten haben«, teilte der Sender mit.

