Peking. China fordert einen Anteil an Handel und wirtschaftlicher Entwicklung in der Arktis. Peking wolle mit anderen Ländern zusammenarbeiten und eine »Polare Seidenstraße« in der Arktis errichten, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Weißbuch der Regierung. Sie wolle chinesische Unternehmen ermutigen, in Infrastrukturprojekte in der Region zu investieren und sich an Erkundungsmissionen beteiligen, sagte Vize-Außenminister Kong Xuanyou. Chinas Präsident Xi Jinping hatte 2013 die »Neue Seidenstraße« auf den Weg gebracht, ein gigantisches Infrastrukturprogramm. Die »Polare Seidenstraße« sei eine »wichtige strategische Initiative«. Peking diskutiere mit Moskau darüber. Russland ist Anrainerstaat der Arktis - dazu kommen Island, Norwegen, Dänemark mit Grönland, Kanada und die USA mit Alaska. AFP/nd