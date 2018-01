Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und Verbündete wollen ein Volksbegehren zur Verbesserung der Situation in Krankenhäusern in Berlin durchführen. Die Initiative für mehr Personal und eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser soll in der kommenden Woche der Öffentlichkeit präsentiert werden, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung. »Seit Jahren erleben wir Krankenhausbeschäftigte, wie sich unsere Arbeitsbedingungen dramatisch verschlechtern, ohne dass die Politik wirksame Entlastung schafft«, erklärte Ellen Hassenpflug, Betriebsratsvorsitzende im Jüdischen Krankenhaus Berlin und seit 1984 Krankenpflegerin. Mit dem Volksbegehren soll zudem erreicht werden, dass Personalvorgaben für verschiedene Arbeitsbereiche im Landeskrankenhausgesetz festgeschrieben und die Finanzierung der notwendigen Investitionen im Krankenhaus verbessert werden. mkr